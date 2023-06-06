Asrın deprem felaketinin yaşandığı kentlerden biri olan Hatay'da, deprem sırasında ağır hasar gören bir özel yurt binasının CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gönderdiği iş makineleri ile hukuksuz şekilde yıkıldığı ortaya çıktı. Yıkımın, komşu olduğu yurdun sahibiyle husumetli olan oto galerici Halef G.'nin talebi üzerine yapıldığı belirlendi. Depremin ilk günlerinde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken yaşanan skandal olay, özel yurdun sahibi Kerem K.'nın yaptığı suç duyurusu ile ortaya çıktı. Olay iddiaya göre şöyle gelişti:

ARALARINDA HUSUMET VARDI

Antakya-İskenderun yolunda, Güzelburç mevkiinde bulunan, boş haldeki Hatay Özel Kız Öğrenci Yurdu'nun sahibi Kerem K. ile hemen yanındaki oto galerinin sahipleri Halef G. ve kardeşi Adnan G. arasında uzun süre önce anlaşmazlık çıktı. Yaşanan husumet nedeniyle yurt ile oto galerinin bulunduğu bina arasına bir istinat duvarı örüldü. Yurt binası 6 Şubat'ta yaşanan depremde yan yatarak ağır hasar aldı. Yurt binası yıkılırken yan taraftaki oto galeri binasının yan tarafı da kısmen zarar gördü. Bunun üzerine galeri sahipleri Halef G. ve Adnan G., yurt binasını apar topar yıktırmak istedi. Bunun için de CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan yardım istedi.

Halef G. ile yakın arkadaş olan Karalar, belediyeye ait iş makinelerini Hatay'a gönderdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi de desteğini esirgemedi. Depremin ardından yurtdışından gelen Kerem K., özel yurt binasında yıkım çalışması yapıldığını görünce şoke oldu. Depremde kurtarma çalışmaları sürerken zaten boş olan ve yan yatan yurt binasının yıkılmaya çalışıldığını gören Kerem K., yıkıma itiraz etti. Binanın izinsiz olarak yıkılamayacağını belirten Kerem K., iddiaya göre Adnan G. ve Halef G. tarafından tehdit edildi. Kerem K.'nın çabalarına rağmen yurt binası hukuksuz bir şekilde yıkıldı.

'BU BİR CİNAYET'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı, yıkım yapıldığı sırada Halef G.'nin yanında fotoğraflarla kayıt altına alan Kerem K. soluğu yargıda aldı. Sabah'ın haberine göre, Kerem K., Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Hatay'a gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukat Coşkun Atılğan aracılığıyla sunulan suç duyurusu dilekçesinde, "Depremin ardından şehrin dış dünyayla tüm iletişimi kesilmiş, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok iş makinesi ve yardımlar ilk 2 gün şehre ulaşmakta büyük güçlük yaşamıştır.

Hal böyle iken şehirde binlerce insanın iş makinelerine ihtiyacının olduğu bilinirken, birçok büyükşehir belediyesi kilometrelerce uzaktan iş makineleri gönderirken, iş makineleri enkaza gönderilmek yerine yurt binasını yıkmışlardır. İş makinelerinin enkazlara gitmesi gerektiğini söylememize rağmen ölümle tehdit edildik. Hem galeri sahipleri hem de bu yıkıma göz yuman belediye yetkilileri bilinçli taksirle adam öldürme suçunu işlemiştir" denildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.