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Adana merkezli 10 ilde suç örgütü soruşturmasında 136 gözaltı kararı

Adana'da merkezli 10 ilde bir suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 136 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA4 Nisan 2023 Salı 07:40 - Güncelleme:
Adana merkezli 10 ilde suç örgütü soruşturmasında 136 gözaltı kararı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Adana merkezli olduğu belirtilen bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında ekipler şüphelilerin silah ve uyuşturucu ticareti ile yaralama gibi 71 suça karıştığını tespit etti.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Adana, İstanbul, Antalya, İzmir, Kocaeli, Niğde, Mersin, Kayseri, Diyarbakır ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda bazı şüpheliler gözaltına alındı, adreslerde aramalar yapıldı.

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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