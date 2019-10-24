Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
Adana merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 31'i yakalandı.
- AA
Adana merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 31'i yakalandı.
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