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Adana merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

AA20 Mart 2025 Perşembe 09:54 - Güncelleme:
Adana merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama
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Bekir T. (58), internetten eşine akülü engelli aracı almak isterken 100 bin lira dolandırıldığı gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Bunun üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şubesince olayın araştırılması için özel ekip oluşturuldu.

Ekip, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda 4 kişilik bir şebekenin dolandırıcılığı gerçekleştirdiğini belirledi.

Adana merkezli Mersin ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla şebeke elebaşı olduğu öne sürülen S.Y. (41) ile A.Ç. (20), S.B. (35) ve B.T. (30) yakalandı.

Bu arada S.Y. hakkında dolandırıcılık suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 183 farklı dolandırıcılık suçundan da arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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