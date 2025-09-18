İSTANBUL 24°C / 16°C
18 Eylül 2025 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1447
Güncel

Adana merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 21'i tutuklandı.

AA18 Eylül 2025 Perşembe 10:31
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Eylül'de yasa dışı bahis oynattığını ve suç gelirlerini akladığını belirlediği bir gruba yönelik olarak Adana, Kocaeli ve Malatya'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9'u kadın 33 şüpheli yakalandı.

Ekipler, adreslerdeki çok sayıda dijital malzemeye el koydu.

Şebekenin, 4 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve başkalarına ait banka hesaplarını yaklaşık 40 bin liraya kiraladığı belirlendi.

Şebekenin, bu banka hesaplarını kullanarak günlük yaklaşık 24 milyon lira suç gelirini kripto varlığa dönüştürüp yurt dışına transfer ettiği ve yeniden yurt içi hesaplara aktararak akladıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

