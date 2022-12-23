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Adana merkezli 4 il ve KKTC'de operasyon! 40 şüpheli gözaltına alındı

Adana merkezli 4 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

AA23 Aralık 2022 Cuma 09:57 - Güncelleme:
Adana merkezli 4 il ve KKTC'de operasyon! 40 şüpheli gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 kişinin öldürülmesi, yaralama ve nitelikli yağma suçlarını gerçekleştiren çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen 46 zanlının yakalanması için özel harekat polislerinin desteğiyle Adana, İstanbul, Nevşehir ve Gaziantep ile KKTC'de belirlenen 58 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, suç örgütü elebaşları olduğu öne sürülen C.İ. ile oğlu Y.İ'nin de arasında olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

C.İ. KKTC'de sözde iki korumasıyla, oğlu Y.İ. de İstanbul'da lüks evinde yakalandı.

Zanlı Y.İ'nin yakalandığı daire ve suç örgütünün Adana'da işlettiği bir barda, 2'si makineli 6 tabanca, sinyal kesici cihaz ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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