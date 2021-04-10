Adana merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

AA 10 Nisan 2021 Cumartesi 09:59 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 10:01

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Adana, Mersin, Osmaniye ve Diyarbakır'da 12 kişiyi gözaltına aldığı operasyon kapsamında bir zanlıyı daha yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, hakkında gözaltı kararı bulunan 12 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliyi yakalamak için 6 Nisan'da Adana merkezli 4 ilde operasyon düzenlemişti. Narkotik ekipleri, özel hareket polislerinin de desteğiyle düzenlediği operasyonda 12 şüpheliyi yakalamıştı.