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Adana merkezli 5 ilde 32 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu sattığı ileri sürülen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA17.01.2020  09:06 - Güncelleme: 17.01.2020  09:15

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu temin ederek ticaretini yaptığı ileri sürülen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Karaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda adresler narkotik köpekleriyle arandı.

Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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