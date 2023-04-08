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Adana merkezli 5 ildeki operasyonda 59 kişi tutuklandı

Adana merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 105 şüpheliden 59'u tutuklandı.

AA8 Nisan 2023 Cumartesi 10:48 - Güncelleme:
Adana merkezli 5 ildeki operasyonda 59 kişi tutuklandı
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 102 zanlının ardından 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 105'e yükseldi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Aralarında suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Kenan S'nin de bulunduğu şüphelilerden 59'u nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 39'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 46'sı serbest bırakıldı.

Ayrıca, adreslerinde bulunamayan 31 zanlının yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", "uyuşturucu ve silah ticareti" ile "nitelikli dolandırıcılık" gibi 71 ayrı suça karışan "Sarılar" suç örgütüne yönelik 4 Nisan'da Adana merkezli 5 ilde 136 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirmişti.

Operasyonda, Kenan S'nin de aralarında olduğu 102 şüpheli yakalanmış, adreslerde yapılan aramalarda bir AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 av tüfeği, 12 tabanca, 745 adet uyuşturucu hap ve 1 kilo 655 gram esrar ele geçirilmişti.

  • Adana
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