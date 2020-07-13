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Güncel

Adana merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 08:05 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 08:05
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