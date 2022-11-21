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Güncel

Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 8 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 75 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 08:08 - Güncelleme:
Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
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Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada 75 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik çalışmada, örgüt içerisinde iki farklı grubun örgütsel sohbet ve toplantılarına devam ettiğini, bazılarının firari durumdaki örgüt mensuplarına sahte kimlik ayarlayarak illegal yollardan yurt dışına kaçışlarını organize ettiğini, bazı örgüt mensuplarının ise öğrenci evlerine yönelik yeniden yapılanma içerisinde olduğunu, mütevelli heyetleri ile örgüte finans sağlandığını ve hakkında yakalama emri bulunan örgüt mensuplarına "gaybubet evi" ayarlandığını belirledi.

Öte yandan sosyal medya hesapları üzerinde de çalışma yürüten ekipler, bazı şüphelilerin sosyal medya aracılığıyla örgüt tabanını diri tutmak ve yeni eleman kazandırmak amacıyla propaganda yaptığını tespit etti.

Yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 75 şüpheliyi yakalamak için Adana merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Baskınlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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