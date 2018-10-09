Adana merkezli 8 ilde yapılan operasyonda FETÖ'nün 'KPSS kampı evleri' çökertildi

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen bir operasyonda örgütün gizli haberleşme sistemi olan 'ByLock’un yüklü olduğu bir telefon ele geçirildi. Gözaltına alınarak sorgulanan şahsın telefonu kullanmadığını tespit eden polis, konuşma dokümanlarını inceledi. Yapılan araştırmada telefonu Adana’da polis memuru olan U.K.’nin kullandığı belirlenince Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Adana Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla devreye girdi. Ekipler, polis memurunu takibe alırken bir taraftan da telefonla konuşan diğer kişileri araştırmaya başladı.

17/25 Aralık operasyonundan sonra aynı telefon üzerinden polis memuru dahil 10 şüphelinin 15 Temmuz 2016 tarihine kadar yani darbe girişimine kadar görüşme yapıldığını tespit eden ekipler, FETÖ'nün "KPSS kampı" adı altında hücre evleri kurduğunu ve buralarda FETÖ ile hiçbir bağı bulunmayan ancak örgüt elemanı olan şahısları devlet kademelerine yerleştirmek için çalışma yaptığını kaydetti.

Polis yapılan bu tespit üzerine Adana merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Hakkari, Van, Erzincan ve Elazığ olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 2 polis memuru, 2 gelir uzmanı, 1 belediye çalışanı olmak üzere toplam 10 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan 5’i suçlamaları kabul etmezken 5’inin ise etkin pişmanlık yasasından yararlanarak suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. FETÖ’nün bu kamplarla 17/15 Aralık operasyonundan sonra devletin çeşitli birimlerine sızmış ancak deşifre olduğu için pasif görevlere getirilen kişilerin yerine sicilleri temiz yeni örgüt üyeleri kazandırmak için harekete geçtiği belirlendi.

Yeni örgüt üyelerini devlet kurumlarına sokmak için ‘KPSS kamp evleri’ kuran FETÖ’nün evlere gelen kişilerin şahsi telefonlarına el koyduğu da tespit edildi. Yeni örgüt üyeleri aileleriyle iletişime geçmek istediklerinde ev sorumlularında bulunan ve içinde ByLock yüklü olan telefonla yaptıklarını belirleyen polis, ‘KPSS Kamp Evleri’nden 6’sını deşifre etti. Evlerde kalan kişiler arasında bir sorun çıktığı zaman zanlıların örgütü deşifre etmemeleri için dışlamak yerine başka bir eve geçirildikleri da ortaya çıktı.

İfadelerinde suçlarını itiraf eden zanlılardan bir kaçının "Örgüt üyeleri eve gelerek, ‘Siz de bizim gibi önemli konumlara geleceksiniz’ diyerek bizleri motivasyon ediyorlar” dedikleri öğrenildi. Ayrıca örgütün kendilerine eleman kazanmak için evlere gelenlerin mutlaka devlet memuru olacağı izlenimi verdiği de saptandı.

Türkiye'de ilk kez ortaya çıkartılan KPSS evlerine gelen şahıslardan 2'sinin polis olduğu, 2'sinin ise gelir uzmanı, 1'nin ise belediyede çalıştığı görevdeyken gözaltına alındığı belirlendi. Bu zanlılar gözaltına alındıktan sonra da açığa alındı. Polis yaptığı operasyondan sonra bu şekilde kampa giden 150'ye yakın yeni kişinin ismini de öğrendi.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Hakkari'de gelir uzmanı olarak görev yapan Eren D., İstanbul'da gelir uzmanı olarak görev yapan Öner A. ile Ankara'da belediyede çalışan Nevzat Ö. tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 zanlı ise adliyede etkin pişmanlıktan faydalanacağını söyleyince ifadesi alınmak üzere tekrar emniyete götürüldü.