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Adana merkezli 9 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adana merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 23 Ocak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bir dönem Adana Emniyet Müdürlüğünde görev yapmış ve 15 Temmuz 2016'dan sonra meslekten ihraç edilerek rütbeleri alınan eski şube müdürlerinin eşleri olduğu öğrenilen G.Y, V.Y, G.K. ve G.T.S, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüphelilerden G.Y. ve V.Y. tutukladı, G.K. ve G.T.S'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer 3 şüphelinin ise yakalandıkları illerde mahkemeye çıkarılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana merkezli Mersin, Trabzon, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Elazığ ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 2'si kadın 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden, aralarında "Seyhan büyük bölge imamı"nın da bulunduğu 3'ü tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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