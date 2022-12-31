Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, sosyal medya ve ilan sitelerine sahte araç yedek parçası satış ilanı vererek 192 kişiyi yaklaşık 6 milyon lira dolandıran şebekeye yönelik 28 Aralık'ta Adana merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 22'si savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan aralarında şebekenin elebaşları oldukları öne sürülen S.C. ve M.G'nin de olduğu 7'si tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis, adresinde bulunamayan bir zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, suçtan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen şüphelilere ait yaklaşık 5 milyon lira değerindeki 9 araca da el konuldu.

- OPERASYON

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin sosyal medya ve ilan sitelerine sahte araç yedek parçası satış ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları ihbarı üzerine 28 Aralık'ta çalışma başlatmıştı.

Ekiplerin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu sahte satış ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 45 şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmesi üzerine Adana merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 44 zanlı yakalanmıştı.

Zanlıların, 192 kişiyi dolandırarak yaklaşık 6 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülmüştü.

