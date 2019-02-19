12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3098
  • 6,0044
  • 225.924
  • 101.728
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 146 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi

Adana merkezli 11 ilde başlatılan yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 146 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen 146 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana, Şırnak, Konya, Antalya, Gaziantep, İzmir, Çanakkale, İstanbul, Aydın, Mersin ve Adıyaman'da şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

İdlib´de terör saldırısı, 15 ölü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

146 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi

146 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi

ABD'liler Trump'a karşı sokağa çıktılar

ABD'liler Trump'a karşı sokağa çıktılar

Mısır'da intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Mısır'da intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Van'ın Saray ilçesi 4.1'le sallandı

Van'ın Saray ilçesi 4.1'le sallandı

Trump, Maduro'yu destekleyen Venezuela ordusunu tehdit etti

Trump, Maduro'yu destekleyen Venezuela ordusunu tehdit etti

Başkan Erdoğan Türk Bayraklı halıya ilmek attı

Başkan Erdoğan Türk Bayraklı halıya ilmek attı

Reina Katliamı Davası'nda yeni karar

Reina Katliamı Davası'nda yeni karar

Fransa'dan Trump'a yanıt: Tek tek inceleyeceğiz

Fransa'dan Trump'a yanıt: Tek tek inceleyeceğiz
 

POPÜLER HABERLER

Kalaşnikof´dan kamikaze Drone

Kalaşnikof´dan kamikaze Drone

Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralı

İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralı

PKK'nın Kış yapılanmasına büyük darbe

PKK'nın Kış yapılanmasına büyük darbe

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA