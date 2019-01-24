13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2802
  • 5,9878
  • 217.119
  • 101.360
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana Mutabakatı'nda ne var?

Başkan Erdoğan'in Moskova görüşmelerinde Putin'in gündeme getirdiği Adana Mutabakatı'nda neler var? Star Gazetesi GYY Nuh Albayrak, 24 TV'de anlattı.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Usta dalgıçlar bir arada...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'3 milyar liraya yakın tasarruf yaptık'

'3 milyar liraya yakın tasarruf yaptık'

TSK Suriye'de terör hedeflerini vurdu

TSK Suriye'de terör hedeflerini vurdu

Maduro taraftarları sokağa indi

Maduro taraftarları sokağa indi

Okullardaki olay sayısı yüzde 11,5 azaldı

Okullardaki olay sayısı yüzde 11,5 azaldı

ABD'deki üniversiteler Trump’ın baskısı altında

ABD'deki üniversiteler Trump’ın baskısı altında

Münbiç'i işgal eden terör örgütünün çirkin yüzünü anlattı

Münbiç'i işgal eden terör örgütünün çirkin yüzünü anlattı

12 adet daha savaş uçağı isteyecekler

12 adet daha savaş uçağı isteyecekler

Şaşırtan destek: Oyumu Binali Yıldırım'a vereceğim

Şaşırtan destek: Oyumu Binali Yıldırım'a vereceğim
 

POPÜLER HABERLER

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Usta dalgıçlar bir arada...

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Usta dalgıçlar bir arada...

Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

John Wick 3'teki köpekli sahnelerin sırrı ortaya çıktı

John Wick 3'teki köpekli sahnelerin sırrı ortaya çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA