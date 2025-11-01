İSTANBUL 21°C / 13°C
Güncel

Adana polisi DEAŞ'a darbe vurdu: 3 tutuklama

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA1 Kasım 2025 Cumartesi 10:26 - Güncelleme:
Adana polisi DEAŞ'a darbe vurdu: 3 tutuklama
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerinin, 28 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler E.K. (19), A.K. (19), M.S.A. (22), M.K. (25), Z.C. (31) ve Y.K'nin (33) polisteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K, Y.K. ve M.S.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.K, M.K. ve Z.C. yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırmaya çalıştıkları iddia edilen 6 zanlıyı 28 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına almıştı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve yasaklı örgütsel kitap ele geçirilmişti.

  • terör operasyonu
  • DEAŞ şüphelileri
  • Adana tutuklama

