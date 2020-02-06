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Güncel

Adana polisinden motosiklet ve elektrikli bisiklet denetimi

Adana'da motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığına karşı 244 polisin görev aldığı uygulama yapıldı.

AA06.02.2020  10:16 - Güncelleme: 06.02.2020  10:16

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ilçede motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığının önlenmesi, çalınanların bulunması ve faillerin tespit edilip yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlere, Terörle Mücadele, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Çevik Kuvvet, Toplum Destekli Polislik şubelerinden 244 polis katıldı.

Ekiplerin, 45 noktada yaptığı denetimlerde 40 motosiklet tamircisi kontrol edildi, 742 motosiklet, 219 elektrikli bisiklet incelendi ve 799 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen 18 iş yerine tutanak tanzim edildi, 17 motosiklet trafikten men edildi, 5 hacizli, 1 çalıntı ve 5 şasi numarası kazınmış motosiklete el konuldu.

Ekipler 25 araç sürücüsüne 49 bin 280 lira para cezası uyguladı.

Uygulama kapsamında, hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan broşürler dağıtıldı.

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