İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,451
  • EURO
    7,1898
  • ALTIN
    338.061
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana Valiliğinden ''Kovid-19 kaynaklı vefat görüntüsüne'' yalanlama
Güncel

Adana Valiliğinden ''Kovid-19 kaynaklı vefat görüntüsüne'' yalanlama

Adana Valiliği, kentte bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yaşamını yitirdiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA29 Mart 2020 Pazar 13:17 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 13:17
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Yeşilevler Mahallesi'nde 25 yaşındaki bir gencin Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğine dair görüntülerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili yapılan araştırmada, ilimizde gerçekleşen böyle bir vaka bulunmadığı, görüntülerin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan bu önemli süreçte vatandaşlarımızı korku ve paniğe sürükleyecek gerçek dışı paylaşımların yapılmamasını, sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz." ifadesi kullanıldı.

Doktorlardan 'Koronavirüs riskini azaltmak için lense yerine gözlük kullanın' tavsiyesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Darbeci Tümgeneral ve yardımcısı öldürüldü... Hafter medyası: Diryak'ı Türk SİHA'sı vurdu
Darbeci Tümgeneral ve yardımcısı öldürüldü... Hafter medyası: Diryak'ı Türk SİHA'sı vurdu

Darbeci Tümgeneral ve yardımcısı öldürüldü... Hafter medyası: Diryak'ı Türk SİHA'sı vurdu

Şehir hastaneleri dünyaya örnek oldu! Virüsün yayılma hızını yarı yarıya düşürdü
Şehir hastaneleri dünyaya örnek oldu! Virüsün yayılma hızını yarı yarıya düşürdü

Şehir hastaneleri dünyaya örnek oldu! Virüsün yayılma hızını yarı yarıya düşürdü

MİT'ten PKK'nın sözde sorumlusuna yakın takip! 11 günün sonunda...
MİT'ten PKK'nın sözde sorumlusuna yakın takip! 11 günün sonunda...

MİT'ten PKK'nın sözde sorumlusuna yakın takip! 11 günün sonunda...

Ülkeyi şoke eden olay! Alman Bakan ölü bulundu
Ülkeyi şoke eden olay! Alman Bakan ölü bulundu

Ülkeyi şoke eden olay! Alman Bakan ölü bulundu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.