Adana ve Mersin'in kuzeyi ile Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden sonra Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın ile öğleden sonra Sinop'un batısı ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli, Sinop ve Kastamonu'da kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışlar cumartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.