Adana yanarken Zeydan Karalar ziyafet masasında

1 Ağustos 2021 Pazar 00:50 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 00:54

Türkiye'de art arda çıkan orman yangınları herkesin ciğerini yakarken, yangınların çıktığı ilk andan bugüne kadar cansiparane bir çalışma yapıldı. Binlerce vatandaş ekiplere destek olurken, yangınlarda mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyaları düzenlendi.

KIRIK KABURGA PROPAGANDASI

Yangınların çoğu kontrol altına alınırken, devam eden yangınları da söndürme çalışmaları hızla devam ediyor. Yangının çıktığı kentlerden biri de Adana oldu. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar için sosyal medyadan birçok paylaşım yapıldı ve kırık kaburgasına rağmen vatandaşların yanında olduğu iddia edildi.

KABURGA GÜZELLEMESİNİN ARDINDAN 'KABURGA' ZİYAFETİ ÇIKTI

Ama gerçek kısa zamanda ortaya çıktı. Kaburga güzellemesi yapılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın orman yangınlarının zirve yaptığı gün olan 29 Temmuz Perşembe akşamı ailece bir restoranın VIP odasında kaburga ziyafeti çektiği anlar sosyal medyada yayıldı.