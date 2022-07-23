İSTANBUL 32°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2022 Cumartesi / 24 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,7288
  • EURO
    18,1512
  • ALTIN
    984.986
  • BIST100
    2516.56
Güncel

Adana'da 10 katlı apartmanda yangın

Adana'da 10 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında, daire kullanılamaz hale geldi.

DHA23 Temmuz 2022 Cumartesi 09:40 - Güncelleme:
ABONE OL

Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitedeki 10 katlı apartmanın 3'üncü katında, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler, apartmandakileri uyarıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Apartmandakiler güvenlik amacıyla evlerini boşaltırken, adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına 3 arazözle müdahale etti. Merdivenli araçla evin bulunduğu kata ulaşan itfaiye erleri, tazyikli su sıkarak, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Boş olduğu belirlenen dairede zarar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.