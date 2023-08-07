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Adana'da 11 kez hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Adana'da 11 hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 11:35 - Güncelleme:
Adana'da 11 kez hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 7 iş yeri ve 4 otomobilden para, altın ve elektronik eşya hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kameralarındaki incelemede zanlının benzer suçlardan kaydı olan Rıdvan A. (34) olduğunu belirledi.

Seyhan ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonda yakalanan Rıdvan A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının, Kuruköprü ve Sucuzade mahallelerindeki 2 otomobilden içerisinde altın ve para olan çantaları çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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