İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2022 Pazartesi / 13 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5384
  • EURO
    18,5674
  • ALTIN
    996.567
  • BIST100
    4331.66
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da 132 milyon 250 bin kaçak makaron ve 4 milyon 725 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi
Güncel

Adana'da 132 milyon 250 bin kaçak makaron ve 4 milyon 725 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da 132 milyon 250 bin gümrük kaçağı makaron ve 4 milyon 725 bin doldurulmuş sigara ele geçirildiğini bildirdi.

AA7 Kasım 2022 Pazartesi 22:17 - Güncelleme:
Adana'da 132 milyon 250 bin kaçak makaron ve 4 milyon 725 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi
ABONE OL

Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 132 milyon 250 bin adet gümrük kaçağı makaron, 4 milyon 725 bin doldurulmuş sigara, 31 ton 600 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 1 adet sigara sarma ünitesi ele geçirildiğini bildirerek, "Kahraman polislerimize tebrikler." ifadesini kullandı.

Adana Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olayın şüphelisi bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ve tahkikata başlandığı belirtildi.

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  • adana
  • kaçakçılık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.