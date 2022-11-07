Adana'da 132 milyon 250 bin kaçak makaron ve 4 milyon 725 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi

Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 132 milyon 250 bin adet gümrük kaçağı makaron, 4 milyon 725 bin doldurulmuş sigara, 31 ton 600 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 1 adet sigara sarma ünitesi ele geçirildiğini bildirerek, "Kahraman polislerimize tebrikler." ifadesini kullandı.

Adana Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olayın şüphelisi bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ve tahkikata başlandığı belirtildi.

