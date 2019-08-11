Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde Bahçelievler Mahallesinde meydana gelen olayda, ailesine dolaşacağını söyleyip evden ayrılan Vahap Aslan eve dönmedi. Bu arada, polise yapılan ihbar üzerine Süleyman Vahit Caddesi mevkisinde saat 23.00 sularında arazide bir çocuğun cansız bedeni bulundu.Olay yerine gelen polis, yerde yatan çocuğun Vahap Aslan olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen akrabaları Aslan’ın cansız bedenini görünce sinir krizleri geçirdi. Aslan’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.