13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3864
  • 6,0914
  • 223.443
  • 104.282
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana'da 150 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da polisin takibinin ardından durdurulan otomobilde 150 kilo kubar esrar ele geçirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente esrar getirileceği ihbarını aldı. Takip edilen araç, Seyhan ilçesi Bakım Yurdu Caddesi'nde durduldu. Yapılan aramada araç içinde 150 kilo kubar esrar bulundu. Sürücü Mahmut G. (42) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli sorgusunda suçlamaları kabul etti. 
 
Mahmut G. sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.

Başkan Erdoğan, HDP´nin PKK açıklamalarını gündeme getirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'İsrail mahkemelerini ve kararlarını tanımıyoruz'

'İsrail mahkemelerini ve kararlarını tanımıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı'ndan Alman medyasına cevap

Dışişleri Bakanlığı'ndan Alman medyasına cevap

Dünyanın en genç milyarderi ünvanı artık Kylie Jenner'ın

Dünyanın en genç milyarderi ünvanı artık Kylie Jenner'ın

İslam dönemine ait en eski keşif ortaya çıktı

İslam dönemine ait en eski keşif ortaya çıktı

İP Kurucu üyesi Yeniçeri'den İP ve CHP'ye çok sert HDP tepkisi

İP Kurucu üyesi Yeniçeri'den İP ve CHP'ye çok sert HDP tepkisi

Rusya ve Japonya 'adalar' sorununu çözemedi

Rusya ve Japonya 'adalar' sorununu çözemedi

Şevket Demirel, Yahya Murat Demirel’i mirasından men etti

Şevket Demirel, Yahya Murat Demirel’i mirasından men etti

'YPG füze atıyor Bay Kemal savunuyor'

'YPG füze atıyor Bay Kemal savunuyor'
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, HDP´nin PKK açıklamalarını gündeme getirdi

Başkan Erdoğan, HDP´nin PKK açıklamalarını gündeme getirdi

Reuters dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu

Reuters dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA