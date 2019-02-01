12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2171
  • 5,9727
  • 221.063
  • 104.074
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana'da 18 yaşındaki genç kız, uykusunda cinayete kurban gitti

Adana’nın Kozan ilçesinde 18 yaşındaki genç kız, uykusunda cinayete kurban gitti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay Adana Kozan Tavşantepe Mahallesi Hasan Sehlikoğlu Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana geldi. Tuğçe Tatar (18) adlı genç kız gece geç saatlerinde uykusunda tüfekle vurularak öldürüldü. İddiaya göre, genç kızın babası K.T. gece geç saatlerinde oğlunu telefonla arayarak kızını yanlışlıkla vurduğunu ve kendisinin de ilaç içtiğini söylediği, oğlunun ise bu durum üzerine polis ekiplerine haber verdiği öğrenildi. 
 
Olay yerine gelen ekipler kapıyı açması için K.T.’ye seslendi. Polisler çağrısına cevap alamayınca kapıyı zorla açtılar. Ekipler genç kızı vurulmuş halde bulurken, genç kızın babası K.T.’yi gözaltına aldı. 

Yer: Hatay! Alev Alev yandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'nin 2018 nüfusu açıklandı

Türkiye'nin 2018 nüfusu açıklandı

Ankara'da 14 subay FETÖ'den gözaltına alındı

Ankara'da 14 subay FETÖ'den gözaltına alındı

Bakan müjdeyi verdi: Bugün itibariyle alabilecekler

Bakan müjdeyi verdi: Bugün itibariyle alabilecekler

400 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi

400 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi

İyileşme belirginleşti

İyileşme belirginleşti

SAT’lar Katar’da

SAT’lar Katar’da

Yerli ve milli savunmada yeni hamle

Yerli ve milli savunmada yeni hamle

CHP’de kritik 1 Nisan hazırlığı

CHP’de kritik 1 Nisan hazırlığı
 

POPÜLER HABERLER

Yusuf İzzeddin Efendi´nin ´şüpheli´ ölümü - Tarihte bugün 1 Şubat 1916

Yusuf İzzeddin Efendi´nin ´şüpheli´ ölümü - Tarihte bugün 1 Şubat 1916

Dünyanın en iyi statları listesine Türk damgası!

Dünyanın en iyi statları listesine Türk damgası!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA