CHP'li başkan törene geç kaldı, çelenk krizi yaşandı

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Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi

ADANA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Parkı'ndaki törene Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar geç kalınca, çelenk sunma krizi yaşandı.

  • DHA
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Kentte Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı'nda saat 08.30'da başlayan törende Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, milletvekilleri, bürokratlar ve vatandaşlar yerini aldı. Ancak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar buradaki törene yetişemedi. Saat 08.30'da başlayan törende Vali Demirtaş ve Tümgeneral Erhan Uzun'un yanında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Birgül Ağdemir temsil etmek istedi. Ancak tören başlarken Adana Valisi Mahmut Demirtaş buna izin vermedi. Bunun üzerine törende Zeydan Karalar'ın yeri boş kaldı, Büyükşehir Belediyesi'nin çelengi de sunulamadı.
 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etmek için Valiliğe geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, buradaki törene katıldı.

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