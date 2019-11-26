Adana'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Adana'nın Kozan ilçesinde, richter ölçeğine göre, 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- İHA
Adana'nın Kozan ilçesinde, richter ölçeğine göre, 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Adana'nın Kozan ilçesinde, richter ölçeğine göre, 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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