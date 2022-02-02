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Adana'da 6 motosiklet çalan zanlı tutuklandı

Adana'da 6 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının motosiklet çalma anları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

IHA2 Şubat 2022 Çarşamba 09:50 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 09:50
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, motosikletleri çalınan 6 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir şüphelinin özel bir düzenek ile motosikletleri düz kontak yaparak çalıştırdığını tespit etti. Şüphelinin hırsızlık ve tehdit suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Müslüm G. (36) olduğu belirlendi.

Polis, şüpheli Müslüm G.'nin kentteki ağabeyini ziyaret etmek için Şanlıurfa'dan geldiğini tespit etti. Ağabeyinin adresine yapılan baskında Müslüm G. gözaltına alındı. Emniyete götürülen Müslüm G.'nin, çaldığı motosikletleri sattığı ve bu parayla da uyuşturucu aldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müslüm G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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