İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2025 Salı / 15 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7032
  • EURO
    48,7778
  • ALTIN
    5310.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da acı olay! İki kardeş yangında çöken evin altında kaldı
Güncel

Adana'da acı olay! İki kardeş yangında çöken evin altında kaldı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yangın çıkan iki katlı ev çökünce işitme ve konuşma engelli ağabey ve kardeşi hayatını kaybetti .

İHA7 Ekim 2025 Salı 09:14 - Güncelleme:
Adana'da acı olay! İki kardeş yangında çöken evin altında kaldı
ABONE OL

Acı olay Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Maltaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde işitme ve konuşma engelli Mustafa Menteş (84) ve kardeşi Sıtkı Menteş'in (65) yaşadığı evde sobadan dolayı yangın çıktı.

Yangını kimse fark etmeyince iki katlı ev çöktü, iki kardeş çöken evin altında kaldı. Bu sırada yangın yandaki eve de sıçradı.

Yan evdeki kadın yangını fark edip durumu 112'ye bildirip, işitme ve konuşma engelli kocasını da kurtardı.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonrası iki evdeki yangın da söndürüldü.

Ekipler yaptıkları çalışmadı ağabey ve kardeşin cansız bedenlerine ulaştı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.