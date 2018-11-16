Adana'da acil servis önündeki silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisi önünde iki grup arasında yaşanan kavgada yaralanan Ahmet B. (69), tedavi altına alındığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet B. ile oğlu Ozan B'nin (35) cesetleri daha sonra Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayda yaralanan İsmail İ'nin tedavisinin ise devam ettiği, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki grup arasında yaşanan tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada Ozan B, Ahmet B. ve İsmail İ. yaralanmış, iki şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı. Ozan B, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.