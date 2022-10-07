İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2022 Cuma / 12 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5784
  • EURO
    18,2189
  • ALTIN
    1022
  • BIST100
    3553.85
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
Güncel

Adana'da akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Adana'da bir akaryakıt istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

AA7 Ekim 2022 Cuma 07:20 - Güncelleme:
Adana'da akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, akaryakıt istasyonuna motosikletle gelen yüzleri maskeli iki zanlının tabancayla ateş açması sonucu Y.K. ile ismi belirtilmeyen bir kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, tabancaya ait boş kovanlar buldu.

Polis olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

  • Adana
  • akaryakıt istasyonu
  • silahlı saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.