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Adana'da anne dehşeti! 3 çocuğunu bıçakla öldürdü

Adana'da bir kadın 3 çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Selma C'nin merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'ndeki tek katlı evine giden yakını, evde Sema Nur (8), Mahmut (3) ve Emin'in (11) cansız bedenleriyle karşılaştı.

Evde yaralı halde bulunan anne Selma C. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ve savcının evdeki incelemesi sürüyor. Acı haberi alan ailenin yakınları da olay yerine geldi.

Jandarmanın, cinnet getiren kadının çocuklarını öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

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