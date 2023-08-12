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Güncel

Adana'da apartman yangını! Çok sayıda kişi kurtarıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA12 Ağustos 2023 Cumartesi 04:52 - Güncelleme:
Adana'da apartman yangını! Çok sayıda kişi kurtarıldı
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Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binadaki yoğun duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalanlar sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

Köpeğiyle birlikte mahsur kalan bir kadın ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Kadın sonrasında köpeğine sarılarak gözyaşı döktü.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında dumandan etkilenen 20 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiyece kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle bodrumda hasar oluştu.

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