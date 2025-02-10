Adana'da araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 AZV 117 plakalı otomobil ile Murat Y. yönetimindeki 46 AAJ 946 plakalı otomobil, Kozan Adana yolu Böğrüdelik mevkisinde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 46 AAJ 946 plakalı otomobil yol kenarındaki narenciye bahçesine girdi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Murat Y. (52) ile aynı araçta bulunan eşi Aysel Y. (48) ve oğlu M.E.Y. (17) yaralandı.

Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen Murat Y. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, oğlu M.E.Y. ise Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.