Adana'da aranan kişilere operasyon: 8 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan, ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kişilerin bulunduğu adreslerini tespit eden ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi.

Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.