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Adana'da farklı suçlardan aranan 46 zanlı yakalandı

Adana'da farklı suçlardan aranan 46 şüpheli, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla gözaltına alındı.

AA1 Haziran 2022 Çarşamba 09:11 - Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, aranması bulunan kişilerin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenledi.

Baskınlarda ekipler evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarken, bazı polisler de sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Evlerdeki aramalarda, kaçak 255 cep telefonu, ruhsatsız 6 tabanca ve 3 av tüfeği ile 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yakalanan 46 şüpheli, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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