Adana'da bankacıya zimmetten hapis
Adana'da müşterilerinin hesaplarından 104 bin 656 lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılanan bankacı, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- AA
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Hicret Güler ve tarafların avukatları katıldı.
Güler, savunmasında, suçlamaları kabul etmedi. Sanık Güler, beraatine karar verilmesini talep etti.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında Güler'in "nitelikli zimmet" yönünden cezalandırılması ve kaçma şüphesi dikkate alınarak tutuklanmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanık Hicret Güler'i 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklanmasına karar verdi.
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