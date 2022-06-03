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Adana'da bazı iş yerlerini su bastı

Adana'da patlayan su borusu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, ulaşım aksadı.

AA3 Haziran 2022 Cuma 07:04 - Güncelleme:
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Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi 66035 Sokak'tan geçen Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Yoğun akış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Patlayan borudan çıkan suyun Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na doğru akmasıyla bazı sürücüler ve yayalar güçlükle ilerledi.

Çevredeki esnaf ve vatandaşlar, yolu kendi imkanlarıyla kapatırken sürücüleri de yolda oluşan göçüğe karşı uyardı. Bunun üzerine sürücüler ara yolları kullanarak ilerledi.

ASKİ ekiplerinin patlayan boruyu tamir çalışması sürüyor.

  • Adana
  • su borusu
  • su baskını

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