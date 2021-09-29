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Adana'da bekçilerden kaçarken tabancası ateş alan kişi yaralandı

Adana'da devriye görevi yapan bekçilerden kaçarken üzerindeki tabancanın ateş alması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

AA29 Eylül 2021 Çarşamba 06:54 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 06:54
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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurmak istedi.

Bekçilerin "dur" ikazına rağmen kaçmaya başlayan şüpheli, üzerindeki tabanca ateş alınca yere düştü.

Bekçiler, yaralandığını fark ettikleri şüpheliyi çevredeki özel hastaneye kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan şüpheli, Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ekipler, çevrede yaptıkları incelemede şüpheli F.T'ye ait olduğu belirtilen tabanca ve boş kovan buldu.

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