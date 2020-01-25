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Adana'da belediyelerden Elazığ'daki deprem bölgesine ekip ve yardım gönderildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye, Adana'daki belediyelerden de destek ekipler ile yardım malzemeleri gönderildi.

AA25.01.2020  09:44 - Güncelleme: 25.01.2020  09:44

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Herkesi üzen depremin ardından bölgeye destek ekipler gönderildiği belirtilen açıklamada, "Elazığ'da yaşanan ve hepimizi üzen deprem nedeniyle 4 itfaiye aracımız, arama kurtarma araçlarımız ve ekiplerimiz, hizmet araçlarımızdan oluşan ekibimiz acil olarak Elazığ'a gitti. Takviyelerimiz devam etmekle birlikte her türlü yardıma hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Yüreğir Belediyesi ekiplerinin de soğuk havada vatandaşlara bir nebze yardımcı olabilmek adına Elazığ'da sıcak çorba dağıtımı gerçekleştireceği belirtildi.

Sarıçam Belediyesinden yapılan açıklamada ise Elazığ'daki depremzedeler için battaniye, gıda paketi ve çorba ikram araçlarının yola çıktığı kaydedildi.

Seyhan Belediyesi, acil ihtiyaç duyulan malzemelerden oluşan yardım tırının yola çıktığını bildirdi.

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