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Adana'da bir haftalık asayiş uygulamasında 80 silah ele geçirildi

Adana'da polisin yaptığı bir haftalık uygulamada 80 silah ele geçirildi.

IHA09 Kasım 2020 Pazartesi 16:06 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 16:06
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Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor. Kent genelinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda ekipler, 43 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız av tüfeği, 7 kurusıkı tabanca, bin 98 fişek, 67 kartuş, 1 kumar makinesi, 1 çalıntı otomobil, 7 çalıntı motosiklet, 5 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi.

Ekipler ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 256 kişiyi yakalarken, 14 kişiye de yasa dışı kumar ve bahisle ilgili işlem yaptı.

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