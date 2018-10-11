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Adana'da bir iş yerinde uyuyan vatandaşın cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı

Adana'da bir iş yerinde uyuyan vatandaşın cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Bayram T., uyuşturucu almak için hırsızlık yapmaya karar verdi. Bir iş yerine gelen zanlı, içeriyi kontrol ettiğinde iş yeri sahibi Mustafa U.'nun uyuduğunu görünce masanın üzerinde duran cep telefonunu çaldı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi. Uyandığında cep telefonunun yerinde olmadığını fark eden Mustafa U., güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince telefonunun çalındığını anladı. Olayın bildirilmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden zanlının Bayram T. olduğunu belirledi. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şüpheli yakalandı. Zanlının 5 ayrı yerden daha hırsızlık yaptığı ve hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
 

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