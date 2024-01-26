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Adana'da bir şahıs abisinden para alamayınca iş yerinde yangın çıkardı

Adana'da mobilya sünger üretimi yapılan fabrika deposunda yangın çıkardığı belirlenen iş yeri sahibinin kardeşi tutuklandı.

AA26 Ocak 2024 Cuma 10:08 - Güncelleme:
Adana'da bir şahıs abisinden para alamayınca iş yerinde yangın çıkardı
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Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi'nde 24 Ocak'ta sünger üretimi yapılan fabrika deposunda çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından inceleme başlatıldı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin kundaklandığının belirlenmesinin ardından zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Polisin görüştüğü görgü tanıkları, depoyu kundaklayanın, iş yeri sahibi İbrahim Halil B'nin (34) kardeşi Y.B. (30) olduğunu belirtti.

Gözaltına alınan Y.B, emniyetteki ifadesinde, depoyu yaktığını kabul etti. Şüpheli, "Ağabeyimden para istedim, vermedi. Ona kızgındım ve depoyu yaktım." ifadelerini kullandı.

Adliyeye sevk edilen Y.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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