İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9584
  • EURO
    47,0584
  • ALTIN
    4200.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Güncel

Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 07:29 - Güncelleme:
Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavga sırasında 5 kişi silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Hasan K, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hasan K'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

  • Adana
  • silahlı kavga
  • cinayet

ÖNERİLEN VİDEO

Arnavutköy'de sokak ortasında magandalık: Genç çocuğu sopalarla dövdüler! İşte o dehşet anları...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.