İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,261
  • 5,9801
  • 220.465
  • 102.483
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana'da çıkar amaçlı suç örgütüne' yönelik düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı

Adana'da polis, 'çıkar amaçlı suç örgütüne' yönelik düzenlediği operasyonda 29 kişiyi gözaltına aldı. 

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' 'Suç örgütüne üye olmak', 'Kasten yaralama', 'Ev ve işyeri kurşunlanması', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Uyuşturucu madde ticareti yapma', '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarını işlediği iddia edilen kişilerin bulunduğu 42 adrese şafak operasyonu düzenledi. 44 kişi hakkında yakalama emri bulunan operasyonlarda  29 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, 2014 yılından bu yana kentte meydana gelen bir kısım yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti gibi eylemlere katıldığı iddia edilen şüpheliler sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin, hakkında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Türkiye´nin ilk milli hava-hava füzeleri uçuş testinde

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Vali açıkladı: Kartal'da 7 bina daha boşaltıldı risk devam ediyor

Vali açıkladı: Kartal'da 7 bina daha boşaltıldı risk devam ediyor

BDDK'dan kredi düzenlemesi

BDDK'dan kredi düzenlemesi

Venezuela-Avrupa arasında önemli temas

Venezuela-Avrupa arasında önemli temas

Sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu

Sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu

Seçimleri kana bulayacaklardı

Seçimleri kana bulayacaklardı

CHP'nin terör örgütü mensubu adayları

CHP'nin terör örgütü mensubu adayları

İyi Parti'de toplu istifa

İyi Parti'de toplu istifa

Bunu yapmayanın kıdem tazminatı yanar

Bunu yapmayanın kıdem tazminatı yanar
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´nin ilk milli hava-hava füzeleri uçuş testinde

Türkiye´nin ilk milli hava-hava füzeleri uçuş testinde

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü

Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019