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Adana'da çırçır fabrikasında yangın

Adana'da bir çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Dumandan etkilenen 6 kişi ile vücudunda hafif yanıklar olan 2 kişi hastanelere kaldırıldı.

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Merkez Yüreğir ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde bir çırçır fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki pamukların alev almasıyla büyüyen yangın sonucu yoğun duman oluştu.

Dumandan etkilenen 6 kişi ile vücudunda hafif yanıklar olan 2 kişi hastanelere kaldırıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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