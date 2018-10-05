Adana'da çırçır fabrikasında yangın
Adana'da bir çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Dumandan etkilenen 6 kişi ile vücudunda hafif yanıklar olan 2 kişi hastanelere kaldırıldı.
- AA
Merkez Yüreğir ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde bir çırçır fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki pamukların alev almasıyla büyüyen yangın sonucu yoğun duman oluştu.
Dumandan etkilenen 6 kişi ile vücudunda hafif yanıklar olan 2 kişi hastanelere kaldırıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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