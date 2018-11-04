Adana'da çocuklarını istismar ederek dilencilik yapan 8 kadın yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından ortak dilenci operasyonu düzenlendi. Polis ve zabıta ekipleri, cami önleri, trafik ışıklarında ve kaldırımlarda çocuklarını kullanarak vatandaşların duygularını sömürüp dilencilik yapan 8 kadını yakaladı. Kadınlar polis ve zabıta ekiplerine dilencilik yapmadıklarını öne sürdü. Zabıta ekipleri, kadınlara Kabahatler Kanunu'na göre 220 lira para cezası verdi.