Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Hakim A, 3 aylık bebeği Deniz A'yı kendisine göstermedikleri gerekçesiyle evinin karşısında ailesiyle birlikte kalan boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. (20) ile sokakta tartıştı.
Tartışmaya Şükran A'nın babası Turgut E. (51), annesi Leyla A. (51), kardeşi Muhammet E. (18) de katıldı. Bu sırada Hakim A. tabancayla ateş açtı.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Şükran A, Turgut E, Leyla A. ve Muhammet E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
BEBEĞİNİ ALARAK KAÇTI
Olayın ardından Hakim A'nın, 3 aylık bebeği D.A'yı alarak babası Ş.A. ile otomobille olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.